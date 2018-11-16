2018-11-16T12:34:35+03:00
Происшествия

Под Переславлем столкнулись иномарка и грузовик: пострадали четыре человека

Об этом сообщают в УМВД по Ярославской области
Александр Клещев
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Под Переславлем столкнулись «Деу Нексия» и грузовик «Фольксваген Крафтер», сообщают в УМВД по Ярославской области. Авария случилась накануне, 15 ноября, около шести часов вечера, на восьмом километре трассы М-8.

- В результате ДТП 25-летний водитель легковушки и пассажиры - двое мужчин 25 и 23 лет - госпитализированы, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Еще один 25-летний мужчина, который ехал в иномарке, отпущен лечиться домой.

Сейчас причины аварии выясняют сотрудники Госавтоинспекции. Напомним, в Ярославле на проспекте Фрунзе сбили насмерть 11-летнюю девочку.

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