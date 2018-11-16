2018-11-16T11:50:00+03:00
Происшествия

В Ярославле задержали женщину, которая содержала наркопритон

Об этом сообщают в региональном УМВД
Александр Клещев
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В Ярославле задержали 43-летнюю женщину с одним граммом наркотика. Оказалось, что она содержит целый наркопритон.

- Задрежанная организовала его в своей квартире, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Также установлены лица, которые посещали данную квартиру для потребления наркотических веществ.

Женщина дала признательные показания. На нее завели два уголовных дела - за незаконное хранение наркотиков и содержание притона. Раньше ее уже привлекали к уголовной ответственности.

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