В Ярославле задержали женщину, которая содержала наркопритон
Об этом сообщают в региональном УМВД
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В Ярославле задержали 43-летнюю женщину с одним граммом наркотика. Оказалось, что она содержит целый наркопритон.
- Задрежанная организовала его в своей квартире, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Также установлены лица, которые посещали данную квартиру для потребления наркотических веществ.
Женщина дала признательные показания. На нее завели два уголовных дела - за незаконное хранение наркотиков и содержание притона. Раньше ее уже привлекали к уголовной ответственности.