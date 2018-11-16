В Переславле мужчина воровал ограждения с могил и сдавал в металлолом

СЕГОДНЯ 10:53 2018-11-16T11:14:26+03:00

Об этом сообщают в УМВД по Ярославской области

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К полицейским обратились жители Переславля - кто-то воровал ограждения с могил на местном кладбище. Ущерб - около 80 тысяч рублей.

В итоге сотрудники ведомства нашли преступника - им оказался 28-летний безработный.

- Мужчина дал признательные показания. Подозреваемый рассказал, что сначала прятал похищенные металлические изделия на территории кладбища, после чего увозил похищенное на автомобиле. Украденное сдавалось в пункт приема металлолома, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

На вора завели несколько уголовных дел за кражу.