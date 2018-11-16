В Переславле мужчина воровал ограждения с могил и сдавал в металлолом
Об этом сообщают в УМВД по Ярославской области
Изменить размер текста:
К полицейским обратились жители Переславля - кто-то воровал ограждения с могил на местном кладбище. Ущерб - около 80 тысяч рублей.
В итоге сотрудники ведомства нашли преступника - им оказался 28-летний безработный.
- Мужчина дал признательные показания. Подозреваемый рассказал, что сначала прятал похищенные металлические изделия на территории кладбища, после чего увозил похищенное на автомобиле. Украденное сдавалось в пункт приема металлолома, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.
На вора завели несколько уголовных дел за кражу.