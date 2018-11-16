2018-11-16T10:24:40+03:00
Происшествия

Во Фрунзенском районе Ярославля насмерть сбили 11-летнюю девочку

Об этом сообщают в региональном УМВД
Александр Клещев
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Во Фрунзенском районе Ярославля 23-летний мужчина на «ВАЗ-21154» сбил 11-летнюю девочку, сообщают в региональном УМВД. ДТП произошло накануне, 15 ноября, около девяти вечера, на перекрестке проспекта Фрунзе и улицы академика Колмогорова.

- Девочка переходила дорогу по переходу на красный свет, - рассказали в пресс-службе ведомства. - От полученных травм она скончалась в больнице.

Сейчас сотрудники полицию проводят проверку и устанавливают причину аварии. 23-летний водитель был трезв.

Напомним, в Ярославле у наркозависимой женщины с психическим расстройством забрали права.

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