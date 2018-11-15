На Соколе в Ярославле планируют построить поликлинику
В Ярославле, 15 ноября прошло заседание комитета областной Думы по здравоохранению. На собрании обсуждали главные векторы развития отрасли. На финансирование системы в 2019 году выделено 9 миллиардов рублей.
- Из них 422 миллиона рублей на развитие материально-технической базы хирургического корпуса онкобольницы, - сообщил заместитель председателя Правительства региона – директор департамента финансов Илья Баланин. – Кроме того, Новому селу Большесельского района мы планируем выделить 18,5 миллиона рублей на строительство поликлиники.
Средства выделены и на завершение строительства корпуса перинатального областного центра. Также, члены комитета пообещали, что с 2019 года начнётся строительство поликлиники в микрорайоне Сокол.