2018-11-15T19:30:03+03:00
Общество

Ярославский магазин, два года пустовавший в Мукомольном переулке, снесут

Все это время собственник торговой точки не выходил на связь
Полина ЗАЙЦЕВА
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Страшную постройку уберутСтрашную постройку уберутФото: Мэрия Ярославля
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В Ярославле продолжается снос незаконных ларьков. На этот раз сотрудники мэрии добрались до крупного павильона, который находится в Мукомольном переулке. Владелец ларька долгое время не выходил на связь, это позволило администрации города разорвать с ним договор.

-Ранее на этом месте располагался торговый павильон реализующий муку, - рассказали в пресс-службе мэрии Ярославля. - В связи большими размерами и множеством подключённых коммуникаций процесс сноса займет около месяца.

После демонтажа место под новую торговую точку будет выставлено на торги. Однако для того, чтоб власть одобрила установку другого павильона, новому собственнику нужно будет соблюсти ряд строгих критериев.

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