В Ярославле анонсировали рождественский спектакль с участием особенных деток

СЕГОДНЯ 18:17 2018-11-15T18:17:02+03:00

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В Ярославле ,13 января 2019 года, в рамках проекта «Доброта в лицах» состоится премьера спектакля «Мы все из одной глины». Актерами на сцене КЗЦ «Миллениум» будут особенные детки совместно с медийным личностями Ярославля. Постановка будет сопровождаться Ярославским академическим симфоническим оркестром.

-В день спектакля на площадках КЗЦ «Миллениум» будет организовано шесть развлекательных зон для детей с мастер-классами, конкурсами, познавательными представлениями, фотозонами, - пишет у себя на страничке организатор Арина Гусева.

Примечательно, что деньги от спектакля, поставленного по сценарию писателя Эдварда Радзинского, будут направлены на организацию специальных лагерных смен для детей и подростков с инвалидностью.