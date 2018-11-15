2018-11-15T16:47:28+03:00
Общество

В Красных Ткачах дети ходят в школу через яму с мазутом

А в котельную рядом может зайти кто угодно
Александр Клещев
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Фото: ОНФ в Ярославской области.Фото: ОНФ в Ярославской области.
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Активисты ОНФ проверили ситуацию с мазутной котельной в поселке Красные Ткачи Ярославского района. Она находится рядом со школой, и родители бояться, что их дети по пути на учебу могут пострадать.

- Рядом со зданием котельной общественники увидели заросшую травой яму глубиной около четырех метров с отвесными стенами, частично заполненную мазутом. По тропинке мимо этой ямы ходят на занятия дети, - говорится в сообщении на сайте Народного фронта.

Кроме того, вход с улицы в подземное техническое помещение открыт - дверь не запирают.

Эта котельная и сама по себе приносит жителям много проблем - по их словам, «на всю округу от котельной распространяется такой неприятный запах, что окна лучше не открывать». Администрация Красных Ткачей на их обращения не реагирует - отсылает в администрацию Ярославского района.

Общественники попросили главу Ярославского района Николая Золотникова разобраться с котельной.

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