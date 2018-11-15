Ярославские общественники нашли недостатки в содержании нового моста через Которосль

СЕГОДНЯ 16:23 2018-11-15T16:24:35+03:00

Склон у нового моста через Которосль подмыт дождями, считают общественники. Андрей Трифф, группа "Дороги Ярославля", Фейсбук

Они перечислили их в соцсетях, сопроводив текст снимками

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По их мнению, рядом у реконструированного в этом году моста осыпается подмытый дождевой водой склон, обнажая геосетку. Следовательно, считает общественник Андрей Трифф, неправильно выполнен отвод ливневых стоков.

Уже начинают ржаветь вспомогательные металлоконструкции, а служба эксплуатации забыла повесить замок, поэтому внутрь пролетов моста есть доступ, что небезопасно.

Всплыл полузатопленный керн, который забыли отдать на экспертизу, а пластиковая разметка на пешеходном переходе начала стираться.

Правда, нашлись и плюсы:

- Река готовится к зиме и очень красива,- считают общественники и предупреждают: - Скоро все замерзнет, и мы сможем сделать ультразвуковое независимое обследование опор моста.