2018-11-15T16:24:35+03:00
Общество

Ярославские общественники нашли недостатки в содержании нового моста через Которосль

Они перечислили их в соцсетях, сопроводив текст снимками
Мария Соколова
Поделиться:
Склон у нового моста через Которосль подмыт дождями, считают общественники. Андрей Трифф, группа "Дороги Ярославля", ФейсбукСклон у нового моста через Которосль подмыт дождями, считают общественники. Андрей Трифф, группа "Дороги Ярославля", Фейсбук
Изменить размер текста:

По их мнению, рядом у реконструированного в этом году моста осыпается подмытый дождевой водой склон, обнажая геосетку. Следовательно, считает общественник Андрей Трифф, неправильно выполнен отвод ливневых стоков.

Уже начинают ржаветь вспомогательные металлоконструкции, а служба эксплуатации забыла повесить замок, поэтому внутрь пролетов моста есть доступ, что небезопасно.

Всплыл полузатопленный керн, который забыли отдать на экспертизу, а пластиковая разметка на пешеходном переходе начала стираться.

Правда, нашлись и плюсы:

- Река готовится к зиме и очень красива,- считают общественники и предупреждают: - Скоро все замерзнет, и мы сможем сделать ультразвуковое независимое обследование опор моста.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красных Ткачах дети ходят в школу через яму с мазутом
В Ярославле у наркозависимой женщины с психическим расстройством забрали права
Ярославские приставы заставили чиновников отремонтировать дорогу
В Рыбинске запретили выходить на лёд до Нового года
Жительница Ярославля рублем наказала мэрию за травму руки
Пьяный на иномарке чуть не угробил двоих детей в ДТП под Ярославлем
В Ярославском Альтаире выявили большое количество нарушений в работе детских аттракционов
Рыбинцы жалуются на магазины, которые не заключают договор с «Хартией»
Руководство Ярославского районного управления ЖКХ скрыло от налогов 6 миллионов рублей
В Ярославле открылся первый бесплатный каток
В Ярославской области за 2018 год на ремонт медучреждений потрачено 92 миллиона рублей
Ярославец, отрицающий существование банков и судов, пришел к судебным приставам с группой поддержки
В Ярославской области пьяный мужчина угнал машину и влетел на ней в столб
В Госдуме России рассмотрят поправки в Налоговый кодекс, инициированные ярославским правительством
В Ярославской области приставы за антисанитарию закрыли продуктовый магазин
В Ярославле мужчина на «Ладе» врезался в столб: несколько домов осталось без света
«МегаФон» признан самым быстрым оператором в Ярославле и России в целом
В новогоднюю ночь в Ярославле прогремит 12-минутный салют
Двухсотлетнюю липу из Ярославской области признали памятником природы
«Локомотив» не удержал победу над «Сочи»
Ярославский «Шинник» смог обыграть соперников из Воронежа
Мертвых уточек из замерзшего пруда в Ярославле пришлось вынимать спасателям
«Буревестник» в Ревде снова уступил, но уже в матче Кубка
На Промышленном шоссе столкнулись «Лада» и «Пежо»: есть пострадавшие