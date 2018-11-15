Ярославские общественники нашли недостатки в содержании нового моста через Которосль
По их мнению, рядом у реконструированного в этом году моста осыпается подмытый дождевой водой склон, обнажая геосетку. Следовательно, считает общественник Андрей Трифф, неправильно выполнен отвод ливневых стоков.
Уже начинают ржаветь вспомогательные металлоконструкции, а служба эксплуатации забыла повесить замок, поэтому внутрь пролетов моста есть доступ, что небезопасно.
Всплыл полузатопленный керн, который забыли отдать на экспертизу, а пластиковая разметка на пешеходном переходе начала стираться.
Правда, нашлись и плюсы:
- Река готовится к зиме и очень красива,- считают общественники и предупреждают: - Скоро все замерзнет, и мы сможем сделать ультразвуковое независимое обследование опор моста.