В Ярославле у наркозависимой женщины с психическим расстройством забрали права

СЕГОДНЯ 15:51 2018-11-15T16:14:59+03:00

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В Ярославле, в сентябре 2018 года состоялся суд над 31-летней жительницей Тутаевского района. Женщину обвиняли в приобретении и хранении наркотиков в крупном размере. Подсудимой дали три года условного заключения и два года испытательного срока.

- В рамках расследования уголовного дела в отношении женщины была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - В ходе неё было выявлено хроническое психическое расстройство и наркозависимость.

Оба показателя являются противопоказанием к вождению. Поэтому суд постановил лишить женщину водительского удостоверения категории «В».