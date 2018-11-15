Ярославские приставы заставили чиновников отремонтировать дорогу

СЕГОДНЯ 15:47 2018-11-15T15:47:48+03:00

Изменить размер текста: A A

В Даниловском районе дорожное покрытие автомобильной дороги общего пользования «Родионцево-Новобогородское» оставляло желать лучшего. Поэтому прокуратура, защищая интересы жителей близлежащих деревень, обратилась в суд. В исковом заявлении надзорный орган настаивал, чтобы департамент транспорта Ярославской области провел необходимые работы по приведению в порядок дороги.

Рассмотрев иск, суд пояснил, что необходимо удалить кустарники в полосе отвода дороги, которые ограничивают видимость, а также восстановить водопропускные трубы, предназначенные для отвода воды. Но чиновники не торопились исполнять решение суда. И тогда против них судебные приставы по Даниловскому району УФССП России по Ярославской области возбудили исполнительное производство.

Судебный пристав уведомил об этом департамент, предупредив, что за уклонение от исполнения возложенных судом обязательств на его руководство могут наложить штрафные санкции.