2018-11-15T15:53:11+03:00
Общество

В Рыбинске запретили выходить на лёд до Нового года

Нарушителям придётся заплатить штраф
Полина ЗАЙЦЕВА
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Администрация Рыбинска ввела запрет на выход людей на лёд. Правило будет действовать с 15 ноября до 31 декабря 2018 года. На всех опасных участках водоемов будут выставлены предупреждающие знаки.

- Выйти на лёд нельзя будет в акваториях Горьковского и Рыбинского водохранилищ, - сообщили в администрации Рыбинска. - С началом образования ледового покрытия будет организовано патрулирование поисково-спасательным отрядом совместно с отделом полиции на водном транспорте.

Нарушителям режима грозит штраф от трёх до пяти тысяч рублей. Несмотря на опасность, в некоторых районах Ярославской области люди уже спокойно выходят на лёд. Так, несколько дней назад мужчина в шортах прокатился на коньках по тонкой ледовой кромке.

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