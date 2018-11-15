Жительница Ярославля рублем наказала мэрию за травму руки

СЕГОДНЯ 14:49 2018-11-15T14:53:46+03:00

Суд поддержал иск пострадавшей о компенсации ей морального вреда за травму Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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Роковое падение случилось в вечернее время в ноябре 2017 года на Ленинградском проспекте в Брагино. Поскольку тротуар забыли почистить, то на нем образовалась наледь и молодая женщина, поскользнувшись, упала и повредила руку.

Поскольку тротуар оказался муниципальным, пострадавшая обратилась в суд с заявлением о взыскании морального вреда за полученную травму, ее иск поддержала прокуратура.

Решением Ярославского районного суда требования истицы удовлетворены. Областной суд оставил решение районного суда в силе.

Сначала Ярославский районный суд, а затем областной согласились с позицией прокуроров, участвующих в процессе, что надлежащим ответчиком по данному делу является именно мэрия Ярославля, поскольку обязанность по уборке и содержанию муниципального имущества лежит именно на органе местного самоуправления.