Пьяный на иномарке чуть не угробил двоих детей в ДТП под Ярославлем

СЕГОДНЯ 14:29 2018-11-15T15:58:05+03:00

На трассе М-8 столкнулись «Калина» и «Сандеро»

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Сегодня утром, 15 ноября, около 8 часов, на дороге М-8 «Холмогоры» столкнулись отечественная легковушка и иномарка. В результате ДТП пострадали дети.

На 19-м километре трассы дорогу не поделили «Рено Сандеро» и «Лада Калина». 38-летний водитель иномарки был пьян. В российском автомобиле кроме 34-летнего водителя находились 4-летний мальчик и 7-летняя девочка. Дети госпитализированы с травмами.

- В отношении водителя «Рено» составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения» и направлен в суд, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Кроме того, возбуждено дело об административном правонарушении «Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего».