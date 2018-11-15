2018-11-15T13:34:01+03:00
Общество

В Ярославском Альтаире выявили большое количество нарушений в работе детских аттракционов

Треть из осмотренных ревизорами объектов вызвала нарекания
Полина ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ярославле прошёл рейд по выявлению нарушений в работе детских аттракционов. На этот раз сотрудники региональной инспекции административно-технического надзора совместно с уполномоченным по правам ребенка в Ярославской области и представителями Совета отцов нагрянули в ТРК «Альтаир».

-Обследованы девять объектов, выявлены три нарушения, – сообщил заместитель начальника инспекции Дмитрий Бурцев. -Они связаны с отсутствием основных документов, дающих право на эксплуатацию аттракциона.

У объектов не было свидетельств о техническом освидетельствовании, а также памяток с информацией о правильном и безопасном использовании. По факту каждого из нарушений возбуждено административное дело. За 2018 год в Ярославской области зафиксировано 51 нарушение, общая сумма штрафов составила почти 80 тысяч рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пьяный на иномарке чуть не угробил двоих детей в ДТП под Ярославлем
Рыбинцы жалуются на магазины, которые не заключают договор с «Хартией»
Руководство Ярославского районного управления ЖКХ скрыло от налогов 6 миллионов рублей
В Ярославле открылся первый бесплатный каток
В Ярославской области за 2018 год на ремонт медучреждений потрачено 92 миллиона рублей
Ярославец, отрицающий существование банков и судов, пришел к судебным приставам с группой поддержки
В Ярославской области пьяный мужчина угнал машину и влетел на ней в столб
В Госдуме России рассмотрят поправки в налоговый кодекс, инициированные ярославским правительством
В Ярославской области приставы за антисанитарию закрыли продуктовый магазин
В Ярославле мужчина на «Ладе» врезался в столб: несколько домов осталось без света
«МегаФон» признан самым быстрым оператором в Ярославле и России в целом
В новогоднюю ночь в Ярославле прогремит 12-минутный салют
Двухсотлетнюю липу из Ярославской области признали памятником природы
«Локомотив» не удержал победу над «Сочи»
Ярославский «Шинник» смог обыграть соперников из Воронежа
Мертвых уточек из замерзшего пруда в Ярославле пришлось вынимать спасателям
«Буревестник» в Ревде снова уступил, но уже в матче Кубка
На Промышленном шоссе столкнулись «Лада» и «Пежо»: есть пострадавшие