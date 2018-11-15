В Ярославском Альтаире выявили большое количество нарушений в работе детских аттракционов

СЕГОДНЯ 13:34 2018-11-15T13:34:01+03:00

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В Ярославле прошёл рейд по выявлению нарушений в работе детских аттракционов. На этот раз сотрудники региональной инспекции административно-технического надзора совместно с уполномоченным по правам ребенка в Ярославской области и представителями Совета отцов нагрянули в ТРК «Альтаир».

-Обследованы девять объектов, выявлены три нарушения, – сообщил заместитель начальника инспекции Дмитрий Бурцев. -Они связаны с отсутствием основных документов, дающих право на эксплуатацию аттракциона.

У объектов не было свидетельств о техническом освидетельствовании, а также памяток с информацией о правильном и безопасном использовании. По факту каждого из нарушений возбуждено административное дело. За 2018 год в Ярославской области зафиксировано 51 нарушение, общая сумма штрафов составила почти 80 тысяч рублей.