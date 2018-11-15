СЕГОДНЯ 13:32 2018-11-15T13:32:39+03:00

Рыбинцы жалуются на магазины, которые не заключают договор с «Хартией». Фото: Администрация Рыбинска

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Жители Рыбинска жалуются на предпринимателей и магазины, которые не заключают договор с «Хартией». Из-за этого контейнеры переполняются - вокруг площадок появляются свалки.

Региональный оператор ставит мусорные баки в соответствии с количеством заключенных договоров. Поскольку юридические лица их не заключают, «Хартия» привозит контейнеры только из расчета на жителей домов.

В итоге магазины, которые не хотят платить за вывоз мусора, специалисты отдела окружающей среды находят по чекам, упаковкам и буклетам. Сейчас на рассмотрении в Роспотребнадзоре находятся материалы по 20 юрлицам. Одного из руководителей уже оштрафовали на 10 тысяч рублей.