2018-11-15T13:12:53+03:00
Происшествия

Руководство Ярославского районного управления ЖКХ скрыло от налогов 6 миллионов рублей

Возбуждено уголовное дело
Александр Клещев
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Руководство Ярославского районного управления ЖКХ скрыло от налогов шесть миллионов рублей, сообщают в Следственном Комитете. Материалы в ведомство предоставило управлениее экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД России.

- В период с сентября по ноябрь 2016 года неустановленные лица из числа руководства организации, достоверно зная об имеющейся задолженности перед бюджетом и примененных мерах принудительного взыскания, с целью сокрытия денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, выполнили расчеты через счета третьих лиц, на сумму свыше 6 миллионов рублей, - рассказали в СУ СКР по Ярославской области.

Сейчас следователи проверяют бухгалтерию акционерного общестав. Возбуждено уголовное дело. Ярославское районное управление ЖКХ по состоянию на 1 апреля 2017 года обслуживало около 350 объектов в Ярославском районе.

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