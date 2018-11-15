В Ярославской области за 2018 год на ремонт медучреждений потрачено 92 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 11:56 2018-11-15T11:56:13+03:00

Часть денег была использована на подготовку больниц к зиме

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В Ярославской области за прошедший 2018 год на ремонт медицинских учреждений было потрачено 92 миллиона рублей. Основное внимание было уделено техническому оснащению больниц. В пяти поликлиниках области сделали капитальный ремонт.

- Наиболее серьезные ремонты были выполнены в областной больнице, больнице имени Соловьева, в хирургии девятой больницы, -рассказал директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Руслан Саитгареев.

Также, на данный момент завершены все работы по подготовке медучреждений к зиме, на это было потрачено более 21 миллиона рублей.