2018-11-15T11:44:10+03:00
Общество

Ярославец, отрицающий существование банков и судов, пришел к судебным приставам с группой поддержки

Сотрудники ведомства вызвали группу быстрого реагирования
Александр Клещев
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Ярославец, считающий себя гражданином СССР и отрицающий существование банков и судов, пришел к судебным приставам со своими единомышленниками. Напомним, мужчина взял кредит в банке на 95 тысяч рублей, а отдавать отказался, ссылаясь на свои советские взгляды. В итоге приставы забрали у него бытовую технику.

- Доказывать неправомерность действий служителей закона он решил антироссийскими документами и шумной группой поддержки, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Высказывания гражданина прекратились после прибытия сотрудников группы быстрого реагирования УФССП России по Ярославской области.

Несмотря на то, что в бумагах, которые принес должник, значилось, что Российской федерации не существует, равно как и службы судебных приставов, телефон и диктофон у него все же арестовали. Деньги с их продажи пойдут в счет погашения долга.

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