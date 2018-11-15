2018-11-15T11:27:24+03:00
Происшествия

В Ярославской области пьяный мужчина угнал машину и влетел на ней в столб

Угонщику грозит до пяти лет тюрьмы
Полина ЗАЙЦЕВА
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В отделение полиции по Первомайскому району Ярославской области обратился местный житель, у которого угнали автомобиль. Мужчина рассказал, что машину украли ночью, прямо из-под окон его дома. Сотрудники полиции установили подозреваемого - им оказался 31-летний мужчина.

- Преступник пояснил, что находясь в состоянии алкогольного опьянения сел в незапертый транспорт, и обнаружив в салоне ключи от автомобиля, совершил угон, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Во время поездки мужчина не справился с управлением и влетел в фонарный столб. На угонщика заведено уголовное дело, ему грозит до пяти лет тюрьмы.

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