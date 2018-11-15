В Госдуме России рассмотрят поправки в налоговый кодекс, инициированные ярославским правительством

СЕГОДНЯ 10:47 2018-11-15T10:48:51+03:00

Изменить размер текста: A A

15 ноября в Госдуме России пройдет третье чтение проекта федерального закона № 442400-7 о внесении изменений в Налоговый кодекс. Свои предложение в законопроект внесло правительство Ярославской области.

- В мае 2018 года власти региона совместно с депутатами областной думы инициировали внесение изменений в законодательство Российской Федерации в части изменения налогообложения налогом на добавленную стоимость субсидий и иных бюджетных инвестиций, получаемых сельхозтоваропроизводителями из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. В соответствии со статьей 170 Налогового Кодекса РФ с 1 января 2018 года был установлен порядок применения НДС в отношении товаров (работ, услуг), имущественных прав, приобретаемых налогоплательщиками за счет субсидий и (или) бюджетных инвестиций. Суммы налога по таким товарам (работам, услугам), имущественным правам вычету не подлежат, а включаются в расходы, принимаемые к вычету при исчислении налога на прибыль организаций, - пояснили в правительстве Ярославской области.

На практике эта норма приводит к тому, что объем фактической государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей уменьшается на величину НДС. При разработке проекта закона Государственная Дума учла предложение правительства Ярославской области не облагать налогом на добавленную стоимость бюджетные субсидии сельхозтоваропроизводителям. Это позволит снизить налоговую нагрузку на сельхозтоваропроизводителей и направить дополнительные средства на развитие сельскохозяйственного производства. Правительство Ярославской области надеется, что закон будет принят в третьем чтении без изменений.