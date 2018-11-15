В Ярославской области приставы за антисанитарию закрыли продуктовый магазин

СЕГОДНЯ 10:32 2018-11-15T10:33:19+03:00

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В Переславском районе приставы на месяц закрыли продуктовый магазин, сообщают в УФССП по Ярославской области. Здесь нашли очень много нарушений сразу.

Во-первых, специалисты Роспотребнадзора выяснили, что в магазине продают сигареты слишком близко к школе. Затем - кондитерские изделия хранились рядом с немытым картофелем и сырыми яйцами.

- Проверка также выявила и другие нарушения санитарных норм и правил - подносы с пирогами были выставлены рядом с размороженной рыбой, продавцы были без головных уборов, напитки и соки хранились в туалетной комнате, рядом с умывальником и унитазом, а по магазину бегала кошка, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Хозяин магазина пытался оправдываться - кошка не его, а продукты хранятся так, потому что разобрать не успели. Но это ему не помогло. Напомним, в Ярославской области мужчина отказывался платить по кредиту, потому что, по его мнению, банков не существует.