В Ярославской области приставы за антисанитарию закрыли продуктовый магазин
В Переславском районе приставы на месяц закрыли продуктовый магазин, сообщают в УФССП по Ярославской области. Здесь нашли очень много нарушений сразу.
Во-первых, специалисты Роспотребнадзора выяснили, что в магазине продают сигареты слишком близко к школе. Затем - кондитерские изделия хранились рядом с немытым картофелем и сырыми яйцами.
- Проверка также выявила и другие нарушения санитарных норм и правил - подносы с пирогами были выставлены рядом с размороженной рыбой, продавцы были без головных уборов, напитки и соки хранились в туалетной комнате, рядом с умывальником и унитазом, а по магазину бегала кошка, - рассказали в пресс-службе ведомства.
Хозяин магазина пытался оправдываться - кошка не его, а продукты хранятся так, потому что разобрать не успели. Но это ему не помогло. Напомним, в Ярославской области мужчина отказывался платить по кредиту, потому что, по его мнению, банков не существует.