В Ярославле мужчина на «Ладе» врезался в столб: несколько домов осталось без света
По словам очевидцев, водитель был пьян
В Ярославле мужчина на «Ладе» врезался в столб: несколько домов осталось без света.Фото: ГУ МЧС по Ярославской области
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В Рыбинске мужчина на «Ладе Гранте» врезался в столб, сообщают в региональном управлении МЧС. Авария случилась накануне, 14 ноября, около 18 часов 15 минут на улице Катерской.
- После ДТП мужчина обратился за медицинской помощью, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области. - Ему диагностировали на травму головы.
В соцсетях очевидцы пишут, что из-за того, что мужчина сбил столб, несколько домов остались без света. Кроме того, пользователи говорят, что он был пьян.
Напомним, вчера в Рыбинске после ледяного дождя дороги превратились в каток.