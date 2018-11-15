2018-11-15T10:42:33+03:00
Происшествия

В Ярославле мужчина на «Ладе» врезался в столб: несколько домов осталось без света

По словам очевидцев, водитель был пьян
Александр Клещев
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В Ярославле мужчина на «Ладе» врезался в столб: несколько домов осталось без света.В Ярославле мужчина на «Ладе» врезался в столб: несколько домов осталось без света.Фото: ГУ МЧС по Ярославской области
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В Рыбинске мужчина на «Ладе Гранте» врезался в столб, сообщают в региональном управлении МЧС. Авария случилась накануне, 14 ноября, около 18 часов 15 минут на улице Катерской.

- После ДТП мужчина обратился за медицинской помощью, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области. - Ему диагностировали на травму головы.

В соцсетях очевидцы пишут, что из-за того, что мужчина сбил столб, несколько домов остались без света. Кроме того, пользователи говорят, что он был пьян.

Напомним, вчера в Рыбинске после ледяного дождя дороги превратились в каток.

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