2018-11-15T08:35:18+03:00
Общество

В новогоднюю ночь в Ярославле прогремит 12-минутный салют

А на Советской площади пройдет традиционная ярмарка
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославле в Новый год прогремит салют.В Ярославле в Новый год прогремит салют.Фото: Иван МАКЕЕВ
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В новогоднюю ночь в Ярославле прогремит 12-минутный салют. Об этом в соцсетях сообщил заместитель мэра Ярославля Алексей Торопов. Он также рассказал, что в новогодние и рождественские каникулы на Советской площади Ярославля развернется традиционная новогодняя ярмарка. Работать она будет с 28 декабря по 7 января.

- На территории ярморочного городка разместятся домики-шале с новогодними угощениями, уличной едой, горячими согревающими напитками. На ярмарке также можно будет купить новогодние сувениры, изделия народных художественных промыслов и ремесел, - отметил Торопов.

Также на Советской площади поставят шесть каруселей для детей и взрослых. В дни проведения ярмарки здесь предусмотрена развлекательная программа. А 25 декабря на главной площади Ярославля откроется большой каток.

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