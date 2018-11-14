«Локомотив» не удержал победу над «Сочи»

СЕГОДНЯ 23:01 2018-11-14T23:01:07+03:00

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При в общем-то заметном игровом превосходстве в игре против «Сочи» ярославцы умудрились растерять свое завоеванное преимущество. Хоть и открыл счет в игре Накладал на 5-й минуте, а потом еще и большинство получили, но никаким боком этого «лишнего» не реализовали. Зато начались проблемы с дисциплиной. Вылилось это в штрафные минуты. Отбились, правда, но какой-то слом в настрое произошел. Сказалось это уже во втором периоде, когда в большинстве получили гол в ворота Салака. Правда, очередное удаление у хозяев было наказано голом Апалькова, но этому голу не было суждено стать победным. И опять-таки из-за дисциплины. Начало положил Денисенко. Но это только первая ласточка. В третьем периоде Денисенко на 56-й минуте (!) умудрился получить матч-штраф. До сирены ярославцы были вынуждены отбиваться. Но за полторы минуты до сирены удаляется уже Локтионов за выброс шайбы, а еще через полминуты с тем же «диагнозом» отправляется Елесин. Сочинцы на радостях снимают вратаря и все-таки сравнивают счет. Казалось бы, надо предельно внимательно в овертайме действовать. Но Елесин и в овертайме фолит и оставляет команду в меньшинстве. Итог – поражение вместо победы.

«Сочи» - «Локомотив» - 3:2 ОТ (0:1;1:1;1:0;1:0).