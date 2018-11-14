2018-11-14T23:01:07+03:00
Спорт

«Локомотив» не удержал победу над «Сочи»

Ярославцы проиграли в овертайме
Виктор ПОЛЯК
Поделиться:
Изменить размер текста:

При в общем-то заметном игровом превосходстве в игре против «Сочи» ярославцы умудрились растерять свое завоеванное преимущество. Хоть и открыл счет в игре Накладал на 5-й минуте, а потом еще и большинство получили, но никаким боком этого «лишнего» не реализовали. Зато начались проблемы с дисциплиной. Вылилось это в штрафные минуты. Отбились, правда, но какой-то слом в настрое произошел. Сказалось это уже во втором периоде, когда в большинстве получили гол в ворота Салака. Правда, очередное удаление у хозяев было наказано голом Апалькова, но этому голу не было суждено стать победным. И опять-таки из-за дисциплины. Начало положил Денисенко. Но это только первая ласточка. В третьем периоде Денисенко на 56-й минуте (!) умудрился получить матч-штраф. До сирены ярославцы были вынуждены отбиваться. Но за полторы минуты до сирены удаляется уже Локтионов за выброс шайбы, а еще через полминуты с тем же «диагнозом» отправляется Елесин. Сочинцы на радостях снимают вратаря и все-таки сравнивают счет. Казалось бы, надо предельно внимательно в овертайме действовать. Но Елесин и в овертайме фолит и оставляет команду в меньшинстве. Итог – поражение вместо победы.

«Сочи» - «Локомотив» - 3:2 ОТ (0:1;1:1;1:0;1:0).

Еще больше материалов по теме: «ХОККЕЙ: «Локомотив» (Ярославль)»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ярославский «Шинник» смог обыграть соперников из Воронежа
Мертвых уточек из замерзшего пруда в Ярославле пришлось вынимать спасателям
«Буревестник» в Ревде снова уступил, но уже в матче Кубка
На Промышленном шоссе столкнулись «Лада» и «Пежо»: есть пострадавшие
По тонкому льду: ярославец в шортах открыл сезон катания на коньках
Загадочно пропавший в Рыбинске пациент больницы найден мертвым
Пить можно будет позже, чем жениться: ярославские общественники поддержали инициативу о запрете продавать спиртное людям младше 21 года
В Ярославле отменят автобус №3
Виновником серьезной аварии в Рыбинске стал пьяный водитель
Жительница Рыбинска спрятала сим-карты в крем для обуви и пыталась пронести их к заключённым
Первым кандидатом на пост мэра Ярославля стал член «Справедливой России»
В Ярославской области коммунальщики с помощью минералки боролись с последствиями ледяного дождя
Полный список катков в Ярославле
В Ярославле оштрафовали компанию, которая берет с жителей комиссию за пополнение транспортных карт
В Ярославской области стало больше бобров
В Ярославской области на трассе М-8 иномарка насмерть сбила велосипедиста
В Ярославле у 26-летней девушки нашли почти 500 граммов героина
В Ярославской области иномарка слетела в кювет
В Ярославской области построят шесть мусоросортировочных станций
Каток на Советской площади в Ярославле откроют 25 декабря
В Ярославле судебные приставы арестовали имущество предпринимателя, сбежавшего от долгов в Америку
В Рыбинске подрядная организация приступила к строительству яслей
У Ярославле готовят площадку под строительство нового корпуса онкологической больницы
В Ярославской области еще один день продержится сильный ветер