Ярославский «Шинник» смог обыграть соперников из Воронежа

СЕГОДНЯ 22:37 2018-11-14T22:37:41+03:00

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Команда Александра Побегалова в завершающем домашнем матче года переиграла воронежский «Факел» Почти семь лет «Факел» был для «Шинника» словно заговоренный соперник, переиграть который не удавалось ни дома, ни в гостях. И вот в последнем матче года на своем поле ярославцам удалось поломать эту нехорошую традицию.

С первых минут на поле завязалась упорная борьба, порой переходящая в жесткую. Командам нужны очки, потому никто не хотел уступать. Для «Шинника» дополнительной проблемой к потерям в составе было появление на посту № 1 молодого Гошева, поскольку более опытные его коллеги из-за травм и болезней не могли играть. Гошев не подвел, скорее, даже выручил пару раз. Но вот впереди у ярославцев при всей активности не очень получалось в первом тайме.

Зато во втором тайме игра пошла под диктовку «Шинника». Причем, неудачно порой действовавший на правом фланге Деобальд вдруг на 54-й минуте рванулся с мячом в штрафную, где его сбили. Этот момент и стал решающим после того, как пенальти реализовал Самойлов. Гости бросились отыгрываться, а у ярославцев появились моменты, в которых заблистал вышедший на замену Гелоян, создав пару голевых моментов. Еще один шикарный момент был у Булии. Но и ему не удалось забить. Тем не менее, счет не изменился, что принесло «Шиннику» важные три очка.

«Шинник» - «Факел» - 1:0 (0:0).