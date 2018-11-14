Мертвых уточек из замерзшего пруда в Ярославле пришлось вынимать спасателям

СЕГОДНЯ 22:29 2018-11-14T22:29:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Печальная картина предстала глазам ярославцев, гуляющих 13 ноября в парке Нефтяников: в лед, покрывший гладь местного пруда, вмерзли утки. Чтобы спасти птиц, на место ЧП выехали спасатели городского Центра гражданской защиты. Правда, оказалось, что утки уже мертвы.

- Так как в парке гуляют дети, чтобы не травмировать их психику, а также во избежание распространения инфекций, которыми могли болеть утки, их тельца доставили к берегу для дальнейшей утилизации специалистами специальных служб, - сообщили в пресс-службе центра.

К счастью, погибших птиц оказалось немного - всего пять штук. Остальные «серые шейки», которые обитают в парке, были живы и здоровы. Точная причина гибели птиц выясняется.