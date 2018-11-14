2018-11-14T22:14:26+03:00
Спорт

«Буревестник» в Ревде снова уступил, но уже в матче Кубка

Ярославцы продержались против уральских студентов только одну четверть
Виктор ПОЛЯК
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Ярославские баскетболисты провели еще одну игру в Ревде со своими обидчиками, обыгравшими «Бурю» и в Ярославле на Кубке России, и в Екатеринбурге, но уже в чемпионате России. Теперь надо было постараться в ответной игре Кубка взять реванш, чтобы претендовать на выход в четверть финала. Однако реванш не получился. На равных с более мобильными и шустрыми уральцами парни Михаила Терехова смогли продержаться только первую четверть, которую хотя и проиграли, но на последних секундах. Можно еще было надеяться на лучшее, потому что стали получаться «трехи», с чем в прошлых играх было туго. Почти половина бросков из-за дуги достигала цели. Однако вторая четверть опрокинула надежды, и хозяева стали уходить в отрыв. «Трехи» оказались для «Бури» слабым утешением, поскольку свои ошибки в передачах и ведении игры отбивали всякую охоту сражаться. Когда в последней четверти отрыв приблизился к 20 очкам, у ярославцев, похоже, просто руки опустились, чем хозяева незамедлительно воспользовались и довели счет до лакомой цифры 100. Ярославцы расстались с мечтой о борьбе за Кубок России.

«Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда) - «Буревестник» - 102 : 67 (16:14, 28:21, 30:25, 28:7).

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