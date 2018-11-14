2018-11-14T22:10:09+03:00
Происшествия

На Промышленном шоссе столкнулись «Лада» и «Пежо»: есть пострадавшие

О происшествии сообщили в МЧС по Ярославской области
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Фото: МЧС по Ярославской области.Фото: МЧС по Ярославской области.
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В Ярославле на Промышленном шоссе столкнулись «Лада» и «Пежо». Как сообщили в региональном МЧС, сигнал о происшествии поступил оперативному дежурному 14 ноября в 17 часов 40 минут.

- На место выезжали: ПСЧ-2, экипаж ГИБДД, бригада скорой медицинской помощи. В результате ДТП есть пострадавшие, - рассказали в ведомстве.

Судя по фото с места аварии, машины получили серьезные повреждения. Информация уточняется.

Напомним, вечером 13 ноября в Рыбинске произошла авария с участием двух легковушек, один человек пострадал. Оказалось, что водитель одного из автомобилей был пьян.

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