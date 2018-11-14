2018-11-14T21:18:41+03:00
Общество

По тонкому льду: ярославец в шортах открыл сезон катания на коньках

В один из моментов лед зловеще затрещал
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Стоп-кадр с видео со странички Татьяны Быстрицкой в сети «ВКонтакте».Стоп-кадр с видео со странички Татьяны Быстрицкой в сети «ВКонтакте».
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Кадры, от которых захватывает дух, выложила в соцсети жительница Ярославской области Татьяна Быстрицкая. На них мужчина скользит на коньках по прозрачному льду водоема. Причем, главный герой одет по-летнему - в шорты и майку. Рядом с ним бегает забавный пес.

- Сезон открыт! - подписала видео Татьяна.

Зрелище, надо сказать завораживающее - красота природного катка и задор главного героя не дают оторвать взгляд от видеоролика. Но, с другой стороны, за мужчину страшновато. Тем более, что в один из моментов лед зловеще затрещал. К счастью, в этот раз все закончилось благополучно. Хотя мы советовали бы ярославцам вставать на коньки, когда лед станет прочнее. Адреса официальных катков, которые откроются этой зимой в Ярославле, уже известны.

Экстремал на коньках. Видео: со странички Татьяны Быстрицкой в сети ВКонтакте ..

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