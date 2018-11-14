Загадочно пропавший в Рыбинске пациент больницы найден мертвым

СЕГОДНЯ 20:40 2018-11-14T20:40:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В Рыбинске Ярославской области нашли тело пропавшего 11 ноября Вячеслава Софронова. 37-летний мужчина проходил обследование в местной больнице. Но внезапно исчез. Позже его тело нашли в речке Черемухе, недалеко от медучреждения. По предварительной информации, следов насильственной смерти на нем не обнаружено. Вероятнее всего, мужчина отлучился из больницы, но ему стало плохо - он упал в речку и погиб.

– В настоящее время по факту обнаружения тела проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, – сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области.

Точную причину смерти жителя Рыбинска должны назвать судмедэксперты, которым передано тело.

Напомним, на днях в ярославской больнице скончалась знаменитая дрессировщица диких животных Надежда Такшантова.