2018-11-14T19:37:55+03:00
Общество

Пить можно будет позже, чем жениться: ярославские общественники поддержали инициативу о запрете продавать спиртное людям младше 21 года

Сейчас молодежь может покупать алкоголь с 18 лет
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Возраст продажи спиртного предлагают поднять с 18 лет до 21 года.Возраст продажи спиртного предлагают поднять с 18 лет до 21 года.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Общественная палата Ярославской области поддержала федеральную общественную инициативу по увеличению возраста, с которого молодые люди могут покупать алкоголь. Планку собираются передвинуть с 18 лет до 21 года.

- 18-летние молодые люди не в состоянии принять осознанное решение в отношении употребления алкоголя, многие из них употребляют алкогольную продукцию под влиянием своих сверстников, не думая о негативных последствиях. Известно, что полностью физиологически, психологически и социально человек формируется к 20-25 годам. Поэтому привнесение в организм такого мощного токсического фактора, как алкоголь, нарушает это развитие. Организму труднее справляться с отравлением, больше шансов на развитие хронических болезней, - отметил главный нарколог области Александр Волков.

При этом ярославские общественники подчеркнули, что проблему надо решать комплексно - не только запрещать продажу алкоголя, но и предлагать молодежи иные способы проведения досуга. Председатель региональной общественной палаты Сергей Березкин призвал коллег предложить решения, которые помогли бы сделать нашу область трезвой и здоровой.

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