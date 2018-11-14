2018-11-14T18:57:36+03:00
Общество

В Ярославле отменят автобус №3

А у автобуса №17 поменяется маршрут
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославле отменят автобус №3, который возил пассажиров от улицы Гудованцева на Красном Перекопе до Ярославского шинного завода. Об этом сообщили в мэрии города. Автобус перестанет ходить с 24 ноября.

Вместе с этим с той же даты изменит маршрут автобус №17, который ходит от вокзала Ярославль Главный до поселка Ивняки. Он начнет заезжать к шинному заводу. В мэрии пояснили, что следуя от вокзала в сторону шинного завода, автобус №17 будет идти по проспекту Ленина и улице Советской до остановочного пункта «ЯШЗ» в прямом и обратном направлении. А на участке от вокзала в сторону Красного Перекопа - по улице Ухтомского, улице Большой Октябрьской, проспекту Толбухина, улице Большой Федоровской, улице Носкова, не заезжая на улицу Свободы, Городской Вал, Мышкинский проезд, Фабричное шоссе в прямом и обратном направлении.

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