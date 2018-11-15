«МегаФон» признан самым быстрым оператором в Ярославле и России в целом

СЕГОДНЯ 08:44 2018-11-15T08:44:44+03:00

«МегаФон» получил награду Ookla Speedtest Awards как оператор с самой быстрой скоростью загрузки и передачи данных

Изменить размер текста: A A

По данным компании Ookla®, «МегаФон» предоставляет самый быстрый мобильный интернет в России: средняя скорость скачивания составила 24,68 Мбит/с, а средняя скорость загрузки данных – 10,57 Мбит/с. Более 7,9 млн замеров проведено российскими пользователями с 1 455 991 уникального устройства.

«МегаФон» постоянно работает над улучшением качества связи, развивая собственную сеть. Сегодня мы располагаем самой мощной группировкой базовых станций в России и остаемся первопроходцами эры быстрого интернета, сохраняя лидерство в 4G и тестируя возможности пятого поколения связи на актуальных кейсах повседневной жизни. Второй год подряд «МегаФон» признают лучшим по результатам миллионов замеров пользователей в нашей стране. Для нас большая честь получить поистине народную награду, а также огромная ответственность продолжать открывать новые возможности для наших клиентов в мобильном интернете», – отметил Влад Вольфсон, коммерческий директор компании «МегаФон».

По итогам второго квартала в Санкт-Петербурге средняя скорость скачивания для абонентов составила 25,74 Мбит/с. В Ярославле абоненты «МегаФона» скачивают данные со средней скоростью 34,52 Мбит/с, в сети 4G она составляет 46,86 Мбит/с. Соответствующие показатели для Рыбинска – 34,08 и 40,35 Мбит/с.

«Высокие скорости гарантируют не только удобство использования услуги мобильной передачи данных. Они позволяют развивать интернет вещей, сервисы на базе Big Data. Мы делаем всё, чтобы «цифровой мир» становился максимально комфортным для наших абонентов, помогал им решать все больше повседневных задач», – комментирует директор Ярославского отделения компании «МегаФон» Сергей Обичкин.