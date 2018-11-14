Виновником серьезной аварии в Рыбинске стал пьяный водитель
В результате ДТП есть пострадавшие
Пьяный водитель не расчитал дистанциюФото: УМВД по Ярославской области
Изменить размер текста:
В Рыбинске, вечером, 13 ноября произошла авария с участием двух легковушек. Столкновение произошло у дома №30 по проспекту 50 лет Октября. Виновником ДТП стал водитель автомобиля «Лада», который не рассчитал промежуточную дистанцию.
- Водитель отечественного автомобиля находился в состоянии опьянения, из-за чего совершил столкновение с автомобилем Мазда, -сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ярославской области.
В результате аварии пассажир Мазды получил травмы и был госпитализирован. Он нуждается в амбулаторном лечении.