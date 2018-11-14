2018-11-14T17:52:12+03:00
Происшествия

Виновником серьезной аварии в Рыбинске стал пьяный водитель

В результате ДТП есть пострадавшие
Полина ЗАЙЦЕВА
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Пьяный водитель не расчитал дистанциюПьяный водитель не расчитал дистанциюФото: УМВД по Ярославской области
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В Рыбинске, вечером, 13 ноября произошла авария с участием двух легковушек. Столкновение произошло у дома №30 по проспекту 50 лет Октября. Виновником ДТП стал водитель автомобиля «Лада», который не рассчитал промежуточную дистанцию.

- Водитель отечественного автомобиля находился в состоянии опьянения, из-за чего совершил столкновение с автомобилем Мазда, -сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ярославской области.

В результате аварии пассажир Мазды получил травмы и был госпитализирован. Он нуждается в амбулаторном лечении.

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