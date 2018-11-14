Жительница Рыбинска спрятала сим-карты в крем для обуви и пыталась пронести их к заключённым

СЕГОДНЯ 16:48 2018-11-14T16:48:09+03:00

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В Рыбинске 24-летняя девушка пыталась пронести на территорию колонии сим-карты. Нарушительница положила десять симок в банку с кремом для обуви, в которой был отсек с двойным дном. Во время обязательного досмотра сотрудники колонии обнаружили запрещенные предметы.

-В отношении гражданки составлен протокол об административном правонарушении, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Ярославской области.

Теперь девушке грозит штраф от трёх до пяти тысяч рублей. По данным УФСИН, за прошедшие девять месяцев на территории Ярославской области поймали более ста человек, которые пытались пронести запрещённые предметы на территорию колонии.