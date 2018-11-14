В Ярославской области коммунальщики с помощью минералки боролись с последствиями ледяного дождя

СЕГОДНЯ 15:35 2018-11-14T15:35:15+03:00

Из-за непогоды все трассы в Рыбинске превратились в каток Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске, чтобы привести в порядок городские тротуары и проезжую часть города, потратили 50 тысяч литров минеральной воды

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В городе в ночь с 13 на 14 ноября прошел ледяной дождь. Последствием непогоды стало образовавшаяся наледь на проезжих частях и тротуарах города. На борьбу с ней вышли все пять подрядных организаций, отвечающих за зимнюю уборку Рыбинска, а также 12 единиц техники.

Чтобы привести автодороги в надлежащее состояние, коммунальными службами было потрачено 134 тонны пескосоляной смеси, 4 тонны реагента и 50 тысяч литров минеральной воды.

- У нас было организовано круглосуточное дежурство на предприятии. Каждые 2-3 часа производим мониторинг прогноза погоды. Обработка улиц велась с 01.00 и до утра, - пояснил директор МУП «ДЭС» Дмитрий Шилов.