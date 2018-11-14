Полный список катков в Ярославле
Предстоящей зимой в городе будут работать 33 ледовых площадки –большинство из них бесплатные
Главный каток на Советской площади будет бесплатнымФото: Мэрия Ярославля
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Ярославль, несмотря на отсутствие снега, уже вовсю готовится к зиме. В городе на следующей неделе начнут заливать катки. Вот полный список ледовых площадок, как платных, так и бесплатных, для любителей кататься на коньках.
Пресс-служба мэрии Ярославля
Напоминаем, что главный городской каток на Советской площади откроют 25 декабря, в канун Нового года, откроют главный ледовый каток. Монтаж поля с искусственным льдом начнется уже на следующей неделе.