В Ярославле оштрафовали компанию, которая берет с жителей комиссию за пополнение транспортных карт
В Ярославле оштрафовали компанию «Информационная система», сообщают в региональном УФАС. Эта структура отвечает за пополнение транспортных карт. Еще в ноябре 2017 года на компанию пожаловались за то, что деньги на карту можно было положить только с комиссией.
Ведомство запросило у компании информацию о том, где находятся их пункты пополнения, а также документы, в которых было бы обозначено, на каком основании «Информационная система» обслуживает льготные категории граждан в этих пунктах. На запрос УФАС в компании не ответили.
За сокрытие сведений, без которых невозможно провести проверку, компанию и оштрафовали - на 50 тысяч рублей.