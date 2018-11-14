2018-11-14T14:52:15+03:00
Общество

В Ярославле оштрафовали компанию, которая берет с жителей комиссию за пополнение транспортных карт

Она не сообщила ФАС, где находятся пункты пополнения, и на каком вообще основании компания работает
Александр Клещев
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В Ярославле оштрафовали компанию «Информационная система», сообщают в региональном УФАС. Эта структура отвечает за пополнение транспортных карт. Еще в ноябре 2017 года на компанию пожаловались за то, что деньги на карту можно было положить только с комиссией.

Ведомство запросило у компании информацию о том, где находятся их пункты пополнения, а также документы, в которых было бы обозначено, на каком основании «Информационная система» обслуживает льготные категории граждан в этих пунктах. На запрос УФАС в компании не ответили.

За сокрытие сведений, без которых невозможно провести проверку, компанию и оштрафовали - на 50 тысяч рублей.

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