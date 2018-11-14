В Ярославской области на трассе М-8 иномарка насмерть сбила велосипедиста

СЕГОДНЯ 12:42 2018-11-14T12:42:38+03:00

Об этом сообщают в региональном УМВД

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В Ярославской области иномарка насмерть сбила велосипедиста, сообщают в региональном управлении МВД. Авария случилась на участке трассы М-8 в Ростовском районе, у деревни Песочное, сегодня, 14 ноября, около половины восьмого утра.

На велосипеде ехал 66-летний мужчина. Он хотел перестроиться из одной полосы в другую, но попал под колеса «Шевроле». Прибывшие на место ДТП медики не смогли его спасти.

Госавтоинспекция проводит проверку и устанавливает причины аварии. Напомним, 13 ноября в Любимском районе иномарка вылетела с дороги в кювет и перевернулась.