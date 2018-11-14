В Ярославле у 26-летней девушки нашли почти 500 граммов героина

СЕГОДНЯ 11:32 2018-11-14T11:32:00+03:00

Ее задержали, когда она делала закладку во дворе на проспекте Авиаторов

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В Ярославле полицейские нашли у 26-летней девушки почти 500 граммов героина, сообщают в УМВД по области. Ее задержали, когда она делала закладку у подъезда одного из домов на проспекте Авиаторов.

- В тайнике было обнаружено 56 граммов героина, - рассказали в пресс-службе ведомства. - После у девушки изъяли еще два свертка - в них было еще 80 граммов наркотика.

После полицейские обыскали квартиру ярославны. Там было еще 315 граммов героина. Он был расфасован для распространения по закладкам.

Сейчас на девушку завели уголовное дело за распространение наркотиков.