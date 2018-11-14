2018-11-14T09:23:24+03:00
Происшествия

В Ярославской области иномарка слетела в кювет

Никто не пострадал
Александр Клещев
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В Ярославской области иномарка слетела в кювет.В Ярославской области иномарка слетела в кювет.Фото: ГУ МЧС по Ярославской области
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В Ярославской области «Рено Логан» вылетела с дороги в кювет, сообщают в региональном управлении МЧС. ДТП произошло накануне, 13 ноября, около половины второго дня, в Любимском районе, на 25 километре дороги Любим-Буй. Машина перевернулась набок. На месте работали спасатели и ГИБДД.

- В результате ДТП пострадавших нет, - сообщают в пресс-службе МЧС.

Напомним, в Рыбинске пешеход попал под колеса сразу двух иномарок - его сбили «Грейт Вол» и «Киа». Мужчина чудом выжил, но его отправили в больницу с травмами.

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