2018-11-13T21:15:10+03:00
Общество

В Ярославской области построят шесть мусоросортировочных станций

На это потратят 256 миллионов рублей
Александр Клещев
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В Ярославской области появятся шесть новых мусоросортировочных станций, сообщают в региональном правительстве. Их начнут строить в 2019 году.

- Станции будут расположены в пяти районах области, - рассказал директор департамента финансов Илья Баланин. - На их создание будет направлено 256 миллионов рублей.

В общей сложности на повышение качества услуг ЖКХ в 2019 году направят около 1,8 миллиарда рублей. В эту сумму входит перевод двух котельных в Мышкинском районе на природный газ, строительство трех новых очистных сооружений, корректировку проекта реабилитации озера Неро и работы по охране лесов.

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