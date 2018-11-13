В Ярославле судебные приставы арестовали имущество предпринимателя, сбежавшего от долгов в Америку

СЕГОДНЯ 17:43 2018-11-13T17:43:06+03:00

Все изъятое пойдёт в счёт погашения долга

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В Ярославле сотрудники судебных приставов арестовали имущество строительной компании, которая задолжала банку 21 миллион рублей. Банк обратился в суд, после чего фемида одобрила арест транспортных средств, принадлежавших фирме.

-В течении нескольких дней приставы выезжали по различным адресам и производили аресты спецтехники - грузовых автомобилей, экскаваторов и погрузчиков, - сообщили в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области.

Вся изъятая техника пойдёт на погашение долга. По данным УФССП глава компании взял кредит на крупную сумму, после чего сразу переехал жить в Америку.