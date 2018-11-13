2018-11-13T17:43:06+03:00
Общество

В Ярославле судебные приставы арестовали имущество предпринимателя, сбежавшего от долгов в Америку

Все изъятое пойдёт в счёт погашения долга
Полина ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ярославле сотрудники судебных приставов арестовали имущество строительной компании, которая задолжала банку 21 миллион рублей. Банк обратился в суд, после чего фемида одобрила арест транспортных средств, принадлежавших фирме.

-В течении нескольких дней приставы выезжали по различным адресам и производили аресты спецтехники - грузовых автомобилей, экскаваторов и погрузчиков, - сообщили в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области.

Вся изъятая техника пойдёт на погашение долга. По данным УФССП глава компании взял кредит на крупную сумму, после чего сразу переехал жить в Америку.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Каток на Советской площади в Ярославле откроют 25 декабря
В Рыбинске подрядная организация приступила к строительству яслей
У Ярославле готовят площадку под строительство нового корпуса онкологической больницы
В Ярославской области еще один день продержится сильный ветер
За ноябрь в Ярославской области выявили четыре случая бешенства
В Ярославле появился чисто женский арт-объект
Ярославль начали украшать к Новому году
В Ярославле скончалась знаменитая дрессировщица Надежда Такшантова
Под Рыбинском пешеход пострадал под колесами сразу двух иномарок
Ночной пожар на улице Рассветной в Ярославле: погибла женщина, хозяин дома в больнице
25-летний ярославец украл чужой гараж и сдал его в металлолом
А может быть корова? А может быть собака? Под Ярославлем люди покупали мясо в обычных пакетиках
«Локомотив» в Подольске поквитался с «витязями» за отнятую победу в прошлой игре
Нормальная столовая: и.о. мэра проверил жалобы на питание в ярославской школе
Он живет в Советском Союзе: должник не платил банку, потому что ни его, ни приставов, ни судов не существует
В Заволжском районе Ярославля иномарка сбила пешехода на зебре
В Ярославле интернет-мошенники украли у девушки 12 тысяч рублей
В Рыбинске мужчина получил девять лет тюрьмы за убийство отца
Ярославские спасатели предупредили горожан об ухудшении погоды
В Ярославской области с рельсов сошел поезд
Владимир Волков приказал закончить подготовку Ярославля к зиме
В ночном пожаре на Перекопе обгорел 49-летний бездомный ярославец
В Рыбинске на зиму зальют 30 катков
В Ярославской области пара сдала в металлолом чужую брошенную иномарку