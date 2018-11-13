2018-11-13T17:01:14+03:00
Общество

В Рыбинске подрядная организация приступила к строительству яслей

Сдать объект планируют в августе 2019 года
Полина ЗАЙЦЕВА
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В Рыбинске подрядчик приступил к строительству детских яслей. Одноэтажный комплекс будет располагаться на территории детского сада №6, объект рассчитан на 40 мест.

- По проекту в здании будут располагаться две группы, спортивно-музыкальный зал, помещение для медицинского персонала, помещение кухни-раздаточной и пищеблока, - рассказали в администрации Рыбинска. - Каждая группа будет оборудована пожарными выходами.

На строительство детского учреждения было выделено 36 миллионов рублей. Подрядчик планирует завершить все работы уже к августу 2019 года. В дальнейшем в городе построят ещё два ясельных комплекса. На данный момент разрабатываются их проекты.

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