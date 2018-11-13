У Ярославле готовят площадку под строительство нового корпуса онкологической больницы

СЕГОДНЯ 16:19 2018-11-13T16:19:03+03:00

На данный момент подготовлены почти все коммуникации

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В Ярославле активно идёт подготовка территории под строительство нового корпуса онкологической больницы. Он будет располагаться на участке, ограниченном проспектом Октября, улицами Чкалова и Чехова. На объекте уже проложили две линии водопровода, длина каждой из них составляет 125 метров.

-– Водоснабжение больницы уже осуществляется по новому трубопроводу, – пояснил заместитель технического директора предприятия Михаил Пасхин. – Выполненная нами работа дает возможность для подключения нового объекта, когда он будет возведен.

К строительству самого корпуса планируют приступить зимой 2018 года. Здание будет 12-этажным, в нем будут расположены 12 операционных, шесть отделений и приёмный покой.