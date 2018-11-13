СЕГОДНЯ 15:50 2018-11-13T15:50:43+03:00

Об этом сообщают в региональном управлении МЧС

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В Ярославской области еще один день продержится сильный ветер, сообщают в региональном управлении МЧС. Накануне ведомство опубликовало экстренное предупреждение.

- Порывы ветра до 15-17 метров в секунду продлятся до 18 часов 14 ноября, - сообщают в пресс-службе МЧС. - Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи.

Кроме того, спасатели рекомендуют ограничить аварийные работы на время непогоды. Напомним, в Ярославской области за ноябрь выявили четыре случая бешенства.