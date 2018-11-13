За ноябрь в Ярославской области выявили четыре случая бешенства
В Россельхознадзоре ситуацию с заболеванием называют напряженной
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В Ярославской области за первую половину ноября зафиксировали еще четыре случая бешенства, сообщают в региональном управлении Россельхознадзора.
- Инфицированными оказались: енотовидная собака, убитая на территории «Захарьинского охотничьего хозяйства» Первомайского района, лиса в деревне Семенково Мышкинского района, барсук в деревне Захарово Переславского района и крыса, убитая в Ярославле, - рассказали в пресс-службе ведомства.
Всего за год было выявлено 30 случаев заболевания. Чаще всего бешенство находили у лис и енотовидных собак.