За ноябрь в Ярославской области выявили четыре случая бешенства

СЕГОДНЯ 14:27 2018-11-13T14:27:18+03:00

В Россельхознадзоре ситуацию с заболеванием называют напряженной

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В Ярославской области за первую половину ноября зафиксировали еще четыре случая бешенства, сообщают в региональном управлении Россельхознадзора.

- Инфицированными оказались: енотовидная собака, убитая на территории «Захарьинского охотничьего хозяйства» Первомайского района, лиса в деревне Семенково Мышкинского района, барсук в деревне Захарово Переславского района и крыса, убитая в Ярославле, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Всего за год было выявлено 30 случаев заболевания. Чаще всего бешенство находили у лис и енотовидных собак.