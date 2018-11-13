2018-11-13T12:35:24+03:00
Общество

Ярославль начали украшать к Новому году

В городе уже повесили 20 километров гирлянд
Александр Клещев
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Пример логотипа Нового года в Ярославле.Пример логотипа Нового года в Ярославле.Фото: Мэрия Ярославля
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Ярославль начали украшать к Новому году, сообщают в мэрии. По городу уже развесили 20 километров гирлянд.

Как обычно, на центральных площадях поставят елки. Главная будет на Советской - высотой 18 метров. У ТЮЗа и Волковского тетра - поменьше, 12 метров. На украшение каждой пойдет около двух тысяч игрушек и 300 метров гирлянд.

— Планируется установка новой инсталляции с общегородским символом в самом центре города. Но пусть это станет сюрпризом. Новый год такой праздник, когда должны быть сюрпризы, — сказал председатель комитета по рекламе, наружной информации и оформлению города мэрии Ярославля Илья Кислинский.

Кроме того, к празднику подготовили целый фирменный стиль - «Новогодний Ярославль - 2019». На сайте муниципального агентства по рекламе выложили 20-страничное руководство по использованию бренда: «веселого изображение варежек и согревающего пожелания «Всем тепла!».

- Тематикой новогодней концепции 2019 года стала тема тепла и уюта, которых в зимнее время года так не хватает, - говорится на сайте агентства по рекламе. - Тепло и уют это что-то домашнее, мамино или бабушкино, поэтому появились варежки, в которые хочется спрятать руки, укрываясь от снега и холода.

Закончить с украшением к Новому году власти планируют до 10 декабря.

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