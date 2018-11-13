В Ярославле скончалась знаменитая дрессировщица Надежда Такшантова

СЕГОДНЯ 11:28 2018-11-13T11:28:25+03:00

Дрессировщица цирка Надежда Такшантова скончалась в больнице в Ярославле в возрасте 70 лет

Изменить размер текста: A A

Надежда Такшантова, Заслуженная артистка России, знаменитая дрессировщица диких животных скончалась в ярославской больнице в возрасте 70 лет, сообщает пресс-служба Росгосцирка. Она посвятила карьере более сорока лет, придя в цирк даже не закончив девяти классов.

Надежда Такшантова была единственной в мире дрессировщицей, чьи медведи принесли потомство в неволе. Более того, она была единственной женщиной-дрессировщиком, медведей весом около 600 кг и ростом около трех метров.

В 2004 году Надежда Такшантова поставила уникальный номер, в котором по ее команде трюки на арене цирка выполняли гуси.

Знаменитая дрессировщица была известна не только на родине, но и далеко за ее пределами. Росгосцирк выражает соболезнования родным и близким.